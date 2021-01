Juiz candidato quer anular concurso para a Procuradoria Europeia

no Luxemburgo desde o final do ano passado,

O juiz desembargador José Rodrigues da Cunha, candidato afastado da Procuradoria Europeia, quer impugnar o concurso promovido pelo Ministério da Justiça para o cargo de procurador vencido por José Guerra, agora envolto em polémica após ter sido revelado que o Governo enviou informações falsas à União Europeia sobre o agora procurador europeu.De acordo com o Observador , o juiz avançou com uma ação de impugnação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a pedir a nulidade do concurso já depois de José Guerra ter sido indicado por Portugal para o cargo.José Guerra,é citado no processo como contra-interessado no processo que quer anular a decisão da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre a exclusão de Rodrigues da Cunha.O juiz desembargador tem ainda uma segunda ação em tribunal em que requer ao tribunal administrativo que intime o Ministério da Justiça a revelar o despacho formal da ministra da Justiça que o excluiu do concurso público para a Procuradoria Europeia.