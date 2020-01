Era o último debate quinzenal do ano. Concentrado no pouco tempo que tinha para criticar as "migalhas" que Portugal anualmente pede a Bruxelas, João Cotrim Figueiredo não se apercebeu deste aparte: "Viva o Chile!". Nem do seguinte: "E como estará o paraíso liberal do Chile?"Ambos vieram dos antípodas, quer em sentido literal – a voz estava no outro lado do hemiciclo –, quer em sentido ideológico: o autor foi o líder parlamentar do PCP, João Oliveira. Mas se não ouviu, o deputado-único da Iniciativa Liberal parecia responder-lhe quando a seguir citou "uma famosa frase": "O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros."