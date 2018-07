O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou este sábado que o partido está a "desenhar" uma proposta de reforma da Justiça, para depois ser "trabalhada" por todos os outros partidos de forma a conseguir-se "o maior consenso possível"."Espero que todos os partidos estejam imbuídos deste espírito da necessidade de, de uma vez por todas, Portugal arrancar com uma reforma da Justiça", afirmou.Para já, o PSD, está a fazer um "diagnóstico" da Justiça, para apontar os objectivos que se pretende alcançar e concertar medidas com os restantes partidos."Todos falamos da reforma da Justiça, mas depois, às vezes, estamos todos a falar de coisas diferentes ou a falar de nada", criticou.Avisou que a reforma não será para se fazer "em 30 dias nem em 60", mas sim "com tempo, uma coisa demorada"."A última coisa que pretendemos é ser polémicos, nem dentro do PSD nem fora dele. O que queremos é ser o mais consensuais possível, porque estamos a falar de uma reforma vital para Portugal e para o futuro da democracia", rematou.