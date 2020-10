PSD diz que vai “estudar” Orçamento

O PSD não avança qualquer comentário sobre o Orçamento do Estado, remetendo uma análise ao documento para as jornadas parlamentares do partido que estão marcadas para 20 e 21 deste mês.

"Até lá é o momento de estudar, de avaliar as propostas do Governo", afirmou o deputado Afonso Oliveira em declarações aos jornalistas.

Para os sociais-democratas, esta é a atitude mais "responsável", recusando qualquer outra avaliação.

Numa altura em que à esquerda ainda há dívidas sobre a possibilidade de viabilizar o Orçamento para 2021, o PSD deixa para já tudo em aberto.