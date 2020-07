Logo a abrir Duarte Pacheco deixou claro que não queria que a audição a Mário Centeno fosse tarefa fácil. O deputado do PSD atirou a matar. "Entendemos que não preenche as condições para exercer com independência e credibilidade as funções de governador do Banco de Portugal (BdP)", disse, lembrando que caberá a Centeno demonstrar ao Parlamento que não é assim."Compete ao senhor Mário Centeno provar que não estamos corretos", disse o deputado social-democrata, que lembrou a forma como ficou por explicar a saída de Mário Centeno do Governo, mas também apontou os eventuais conflitos de interesse com que Centeno se pode enfrentar.Duarte Pacheco recordou que Centeno "há poucas semanas apresentou a demissão de Ministro das Finanças", mas "até hoje não deu qualquer explicação aos portugueses sobre as razões que levaram à sua demissão".Para o PSD, sair durante a "maior crise da nossa história recente" pode ser visto como uma forma de deserção. "Percebeu bem a crise que aí vinha e não teve coragem?", questionou, defendendo que ao sair do Governo "desertou da batalha de uma vida pelo nosso país".Duarte Pacheco diz que "não se vislumbram razões de ordem pessoal ou familiar" que possam justificar a saída do Governo, porque a existirem "também o impediriam de hoje estar aqui"."Percebeu que se saísse podia ser nomeado governador e optou por pôr o interesse pessoal acima do nacional?", lançou o deputado, que ainda pôs em cima da mesa uma hipótese política."Percebeu que falhada a tentativa de instrumentalizar o BdP a partir do MInistério optou pela sua instrumentalização diretamente a partir da administração do Banco?", perguntou.Duarte Pacheco elencou ainda potenciais conflitos de interesses que Centeno poderá enfrentar no Banco de Portugal e recordou que o atual governador, Carlos Costa, "pediu escusa particular em reuniões da CGD" precisamente por ter estado na administração desse banco. A venda do Novo Banco à Lone Star, as sucessívas injeções de capital no Novo Banco, o aumento de capital na CGD e as orientações estratégicas para a CGD, mas também o Montepio - em relação ao qual uma alteração de regime fiscal que o Ministério de Centeno autorizou e permitiu transformar prejuízo em lucros - e o Banif foram exemplos de temas em que o PSD entende haver conflitos de interesses para Mário Centeno enquanto governador tendo em conta o papel que teve como ministro."Perante os vários dossiês onde teve intervenção direta ou indirecta vai pedir escusa?", quis saber o deputado, que entende que se Mário Centeno vai pedir escusa de todos estes dossiês não tem condições para exercer funções de governador no BdP.Duarte Pacheco recordou ainda a "filosofia de supervisão" que Centeno mostrou ter como ministro, sublinhando que o "modelo que foi arrasado pelo BCE e pelo BdP", porque "retirava poderes ao governador", "retirava poderes ao BdP", "exigia que o BdP financiasse outras instituições públicas" e levava a que os funcionários do BdP pudessem ser processados por decisões tomadas "mesmo que agissem de boa-fé"."Por que muda o chapéu muda aquilo que pensa sobre o BdP?", quis saber Duarte Pacheco, que disse não ser sequer preciso trazer à liça o conselho de auditoria que o Centeno nomeou e que o vai avaliar agora como governador para provar os conflitos de interesse que se põem."Se houver uma maioria clara nesta casa contra sente-se confortável à mesma para o exercício dessas funções?", atirou Duarte Pacheco.Mário Centeno assegurou que "não há nenhumas razões políticas" para querer ir para o BdP e apontou como razões pessoais o grande desgaste das funções que ocupou como ministro.De resto, Centeno frisou que foi quem mais tempo se manteve em funções no Ministério das Finanças. E desvalorizou eventuais questões de conflitos de interesses.Mário Centeno recordou os extensos dossiês a que teve acesso como ministro e defendeu que se se aplicasse a visão de conflito de interesses usada por Duarte Pacheco, seria impossível a um ex-ministro voltar à vida ativa depois de estar no cargo."Eu não conseguira encontrar emprego em Portugal nas próximas décadas", disse Centeno.