Mário Centeno está a ser ouvido no Parlamento acerca da sua designação como governador do Banco de Portugal. O ex-ministro das Finanças considera que era um "imperativo" colocar a sua experiência a serviço de Portugal."Colocar esta experiência ao serviço do país é um imperativo", disse Centeno, depois de enumerar detalhes do seu currículo. "É com enorme entusiasmo e consciência dos desafios" que aceitou a nomeação.