Sábado – Pense por si

Portugal

PS questiona Governo sobre não aplicação de isenção de portagens em A41, A19 e A8

Lusa 20:04
As mais lidas

Deputado Frederico Francisco criticou a "impreparação" do Governo para implementar esta medida de forma imediata.

O governo não aplicou a isenção de portagens prevista para veículos pesados na A41 CREP, A19 e A8, apesar de aprovada no Orçamento do Estado para 2026, disse à Lusa o deputado socialista Frederico Francisco.

Frederico Francisco, deputado do PS
Frederico Francisco, deputado do PS Instagram/Frederico Francisco

"O governo comunicou aos grupos parlamentares que não iria aplicar a isenção de portagens prevista para as autoestradas A41 CREP [Circular Regional Exterior do Porto], A19 entre São Jorge e Leiria Sul (nó A8/A19) e A8 entre Leiria Sul (nó A8/A19) e Pousos, alegando que a redação do artigo não está suficientemente explícita para permitir definir quais os veículos que ficam isentos", anunciou em declarações escritas enviadas à Lusa.

"Parece-nos que a medida, conforme prevista na Lei do Orçamento de Estado para 2026, é suficientemente clara ao aplicar a isenção a todos os veículos pesados. Independentemente de a Classe 2 de portagens incluir tanto veículos ligeiros como pesados, é sempre fácil e claro distinguir os primeiros dos segundos, já que a sua definição se encontra claramente prevista no Código da Estrada", acrescentou.

O deputado criticou ainda a "impreparação" do Governo para implementar esta medida de forma imediata "face às várias declarações públicas do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, ao longo de vários meses, pré-anunciando a mesma isenção para veículos pesados na A41 CREP, como medida de alívio do congestionamento da VCI, no Porto".

"A estas declarações, muitas feitas em contexto de campanha eleitoral, soma-se a antecipação do anúncio por parte do ministro desta mesma isenção, dois dias antes de a mesma ser debatida no parlamento", comentou.

Frederico Francisco refere ainda ter dificuldades em "acreditar que o ministro Miguel Pinto Luz tivesse anunciado uma medida sem assegurar que estavam reunidas as condições técnicas para a sua implementação". "Mas temos de concluir que foi isso mesmo que se verificou", afirmou.

"Importa que o Governo cumpra a lei e os seus próprios anúncios implementando as isenções de portagens previstas no OE2026 tão cedo quanto possível. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá, nos próximos dias, questionar o Governo sobre qual a data prevista para a implementação destas isenções", concluiu.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Orçamento Crime lei e justiça Parlamento Orçamento de estado Partido Socialista Porto Leiria Frederico Francisco Miguel Pinto Luz São Jorge
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PS questiona Governo sobre não aplicação de isenção de portagens em A41, A19 e A8