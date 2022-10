PS pede adiamento da votação da eutanásia

A Assembleia da República só vai voltar ao tema depois da discussão do Orçamento do Estado para 2023.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Partido Socialista pediu que fosse adiada a votação final do diploma que legaliza a morte medicamente assistida para depois da discussão do Orçamento do Estado para 2023. A votação na especialidade estava agendada para esta manhã, avança o jornal Público.







Deputados, sessão, parlamento, assembleia da república, xxx

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O pedido foi feito pela deputada Joana Sá Pereira na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pouco antes do presidente da comissão, Fernando Negrão, ter anunciado que se iria proceder à discussão e votação do texto final, que juntou as propostas do PS, Bloco, IL e PAN e que foi elaborado por Isabel Moreira.