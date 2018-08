A Protecção Civil assegurou esta terça-feira que a passagem do comando das operações relativamente ao incêndio de Monchique para um nível nacional é "normal" e está prevista no sistema, rejeitando qualquer ideia de "rotura".Em conferência de imprensa na escola básica do 2.º e 3. ciclo de Monchique, no distrito de Faro, a segunda comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, justificou a alteração com o facto de o incêndio ter uma "complexidade" que está a "estender-se no tempo e no espaço".Por outro lado, indicou que o sistema de operações "prevê que a partir do nível 5" haja um "comando nacional"."Estamos a falar de uma opção normal, prevista no sistema de gestão de operações. Não é uma rotura, é uma continuidade", afirmou.