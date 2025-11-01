Proteção Civil registou 70 ocorrências devido à chuva durante a madrugada

Sábado – Pense por si

Além de inundações, a maioria das ocorrências foram devido a queda de árvores e a necessidade de limpeza das vias, adiantou a ANEPC.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 70 ocorrências entre a meia-noite e as 07:00 de hoje, relacionadas com o mau tempo, a maior parte inundações, queda de árvores e limpeza das vias.

Proteção Civil regista 70 ocorrências devido à chuva, incluindo inundações e queda de árvores
Proteção Civil regista 70 ocorrências devido à chuva, incluindo inundações e queda de árvores DR

A maioria das ocorrências registadas, entre as 00:00 e as 07:00, foram inundações, num total de 43, disse à Lusa José Rodrigues, da ANEPC, adiantando não se terem registado vítimas ou danos graves devido à chuva.

Além de inundações, a maioria das ocorrências foram devido a queda de árvores e a necessidade de limpeza das vias, adiantou a ANEPC.

As operações mobilizaram 244 operacionais, apoiados por 96 veículos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje oito distritos do continente - Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra - sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de vento.

As previsões são de chuva, por vezes forte e persistente, em especial na região Centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência de norte para sul, e de vento com mais intensidade na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

