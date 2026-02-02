Proteção civil registou 263 ocorrências entre a meia-noite e as 8h00

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143
Renata Lima Lobo
A maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 263 ocorrências, entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse à Lusa Telmo Ferreira.
"Entre as 00:00 e as 08:00 foram registadas 263 ocorrências, das 135 quedas de árvores, 58 inundações, 41 quedas de estruturas, 18 movimentos de massa e 10 limpezas de via.
A situação mais gravosa ocorreu na Figueira da Foz com a queda de uma grua sobre cinco prédios, que não causou vítimas, mas sim desalojados", disse.