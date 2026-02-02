Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção civil registou 263 ocorrências entre a meia-noite e as 8h00

Lusa 08:53
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

A maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 263 ocorrências, entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse à Lusa Telmo Ferreira.

Autoridades sem mãos a medir devido ao mau tempo
Autoridades sem mãos a medir devido ao mau tempo Lusa

"Entre as 00:00 e as 08:00 foram registadas 263 ocorrências, das 135 quedas de árvores, 58 inundações, 41 quedas de estruturas, 18 movimentos de massa e 10 limpezas de via.

A situação mais gravosa ocorreu na Figueira da Foz com a queda de uma grua sobre cinco prédios, que não causou vítimas, mas sim desalojados", disse.

Tópicos Árvore Queda Inundações Lisboa Figueira da Foz
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Proteção civil registou 263 ocorrências entre a meia-noite e as 8h00