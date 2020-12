Proteção civil emite aviso à população devido às condições meteorológicas adversas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população devido à precipitação, neve e aumento da agitação marítima, recomendando à população que tome medidas de prevenção como adotar uma "condução defensiva".

No aviso à população, a ANEPC alerta para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água e para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem.

Tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil alerta para a possibilidade de inundações por "transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis" e de "estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem".

"Existe ainda a possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento forte, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, e acidentes na orla costeira", sublinha, alertando ainda para o "aumento do desconforto térmico na população, em especial pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento intenso".

O IPMA prevê para hoje períodos de chuva no Minho durante a manhã, estendendo-se ao Norte e Centro a partir da tarde, com possibilidade de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros (Serra da Estela), temporariamente acima de 1.000/1.200 metros na região Norte (Serra da Peneda Gerês), com acumulados até cinco centímetros de altura acima dos 1.600 metros.

O vento do quadrante oeste, soprará moderado a forte (até 50 km/h) a partir da tarde no litoral oeste, com rajadas até 70 km/h a norte do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 90 km/h.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de chuva com congelação junto ao solo acima dos 700/900 metros de altitude, em especial no Nordeste Transmontano e para tempo frio, com persistência de valores baixos de temperatura mínima, devido ao arrefecimento noturno, há possibilidade de formação de gelo ou geada durante a madrugada em especial no interior.

Para segunda-feira, as previsões apontam para a continuação do tempo frio, havendo possibilidade de formação de gelo ou geada durante a madrugada em especial no interior, e para um aumento da agitação marítima na costa ocidental com ondas de noroeste a Norte do Cabo Raso com 5 a 7 metros (com 12 a 14 metros de altura máxima), a sul do Cabo Raso com ondas de noroeste até 4 metros de altura em especial nos dias 28 e 29.

Face à situação meteorológica prevista, a Proteção Civil apela à população para adotar "uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água e gelo nas vias".

Pede ainda à população para não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, e para evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve.

Nas vias afetadas pela acumulação de neve, a ANEPC desaconselha viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais e, no que respeita ao mar, para não praticarem desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos na orla marítima, e a pesca desportiva.