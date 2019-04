Professor detido por abuso sexual está isolado na ala feminina da prisão

Em prisão preventiva, passa os dias numa das celas da antiga ala feminina do Estabelecimento Prisional de Leiria, que está desativada há alguns anos.

O professor de 37 anos que foi detido por abuso sexual da enteada menor de 14 anos está em prisão preventiva, tendo sido colocado isolado numa das celas da antiga ala feminina do Estabelecimento Prisional de Leiria, que está desativada há alguns anos. Segundo apurou este sábado o CM, a medida visa evitar o contacto com os outros reclusos e protegê-lo de alguma atitude mais agressiva.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.