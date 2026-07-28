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Professores que corrigiram exames dizem que remuneração “irrisória" é "penso rápido depois do caos”

Marta Rodrigues 15:48
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Docentes avançam à SÁBADO que não se sentem valorizadas pela remuneração, que vai desde um euro por item até aos 18 euros por reclamação.

O Ministério da Educação anunciou esta terça-feira a tabela de remunerações dos professores que corrigiram exames nacionais. Em anos anteriores, esta função não era compensada, mas, desta vez, o Executivo quis “valorizar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos classificadores e relatores”, na sequência dos problemas desta época de exames. Por cada questão, os docentes vão receber um euro. Para Lurdes Pato, professora que corrigiu provas de História A, “não é um valor justo, de todo. É uma coisa irrisória. Depois de todo o caos das últimas semanas, isto é um penso rápido”, avançou à SÁBADO.  

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Tópicos remunerações Professor Professora rápido Ministério da Educação e Ciência
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