António Menezes Cordeiro, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desculpabiliza, através de um manual universitário da sua autoria, empresas acusadas de discriminação por decidirem não contratar um homem para vigilante de um internato de rapazes caso este seja homossexual, ou por não contratarem uma mulher que se candidate a um trabalho de modelo apenas pelo facto de esta ser recém-casada. Ao jornal Público, refere que "a obra não tem qualquer conteúdo sexista" e que é apenas discutida "a adequação do perfil à função".

O texto foi referido pelo site Coisas do Género, que denuncia casos de discriminação, e está inserido na página 566 do livro Direito do Trabalho I, um manual universitário publicado este mês por Menezes Cordeiro.

"A vida íntima de uma pessoa pode, em qualquer momento, ser conhecida; e sendo-o, pode prejudicar a imagem de uma empresa. Assim, como exemplos: para quem pretenda lidar com valores, melhor será que não tenha cadastro e que não esteja insolvente; um homossexual não será a pessoa indicada para vigilante nocturno num internato de jovens rapazes; uma recém-casada não pode ser contratada como modelo; um alcoólico fica mal num bar, o mesmo sucedendo com um tuberculoso numa pastelaria ou com um esquizofrénico num infantário. Não vale a pena fazer apelos ao politicamente correto, nem crucificar os estudiosos que se limitem a relatar o dia-a-dia das sociedades: o Direito vive com factos e não com ideologias", pode ler-se.