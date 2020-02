Júlio Loureiro, ex-observador de árbitros e um dos funcionários judiciais acusados no processo E-Toupeira, recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, atrasando a marcação e o início do julgamento do processo onde estão envolvidosIlibado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), Júlio Loureiro acabou a ser enviado para o banco dos réus pela Relação de Lisboa devido a um recurso do Ministério Público. Por entender que não deveria ter sido pronunciado, o funcionário do Tribunal de Guimarães não se conformou com a decisão.