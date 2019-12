Fui notificada de despacho de ARQUIVAMENTO por MP (DIAP) referente queixa contra mim de ex-MDN @aguiarbranco e Soc.Advogados JPAB & Associados, imputando-me crime difamação agravada por minhas declarações @TVI24 em 29.11.2013 sobre sub concessão #ENVC a MARTIFER.

Ora bem!... — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) December 2, 2019

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes deu conta de que o Ministério Público arquivou a queixa apresentada contra si pelo antigo ministro da Defesa Nacional José Pedro Aguiar-Branco. A notícia foi avançada no Twitter pela própria.Ana Gomes chegou a ser ouvida como arguida no processo por difamação, assegurando que reiterou as dúvidas sobre a subconcessão dos estaleiros de Viana do Castelo."O dr. Aguiar-Branco, uma vez que expirou a minha imunidade parlamentar, voltou à carga, e eu lá fui com todo o gosto explicar que não só mantenho as afirmações que fiz como remeti para a fundamentação que apresentei em 2013, em menos de um mês, à Procuradoria Geral da República (PGR)", afirmou então Ana Gomes.O ex-ministro da Defesa português apresentou em 2014 uma queixa por difamação na sequência de declarações da então eurodeputada sobre alegadas ligações entre o seu escritório de advogados e o grupo Martifer, que venceu o concurso público internacional para a subconcessão dos ENVC.Em Novembro de 2013, em declarações na TVI24, Ana Gomes criticou o processo de subconcessão dos estaleiros e defendeu que "é preciso verificar" eventuais "negócios" entre o escritório de advogados do ministro e o grupo Martifer.O processo foi suspenso depois de o Parlamento Europeu recusar, em 2014, o levantamento da imunidade parlamentar à então eurodeputada, mas em Julho deste ano Aguiar-Branco requereu ao Ministério Público que retomasse o inquérito, no dia em que a socialista deixou o cargo e perdeu, portanto, a imunidade parlamentar.