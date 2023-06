Primeiro-ministro na Hungria. Costa "teve a oportunidade de fazer uma escala"

Após a polémica escala em Budapeste do primeiro-ministro, António Costa, para assistir ao jogo da Final da Liga Europa, o gabinete do primeiro-ministro justificou esta segunda-feira a viagem com o convite do presidente da UEFA.







Miguel Baltazar

Uma vez que o primeiro-ministro concluiu atempadamente os seus compromissos em Portugal, "teve a oportunidade de fazer uma escala" em Budapeste "correspondendo ao convite que lhe tinha sido endereçado pelo presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa", referiu o gabinete numa nota divulgada.Recorde-se que António Costa, durante a Cimeira da Comunidade Política Europeia que decorria em Chisinau, na Moldova, realizou uma escala em Budapeste para assistir ao jogo Sevilha-Roma.