A primeira fase dos Estágios Profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com uma dotação orçamental de 30 milhões de euros, recebeu 6.935 candidaturas, para um total de 8.775 vagas.Conforme indica uma nota de imprensa do IEFP, o processo decorreu entre 1 de Fevereiro e 1 de Março, estando, neste momento, a desenrolar-se a análise das candidaturas, nos termos previstos no respectivo regulamento e aviso de abertura.De acordo com o organismo estatal, prevê-se que as decisões venham a ter lugar na segunda quinzena de Abril.Os estágios têm a duração de nove meses e dirigem-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações.Os estagiários têm direito a uma bolsa mensal, que varia em função do seu nível de qualificação. O IEFP apoia no pagamento da bolsa (suporta 65% ou mais destes valores, dependendo da tipologia do destinatário e do promotor) e a entidade empregadora cobre a parte restante dos custos.