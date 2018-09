Jovens advogados homenageiam o advogado Jorge Sampaio

A cerimónia de entrega de prémios e receptivos discursos está prevista para as 22h , no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e nela participarão a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem; o secretário de Estado da Juventude e Desportos, João Paulo Rebelo; o Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, bem como outras figuras políticas e do mundo jurídico.

A primeira gala da Associação dos Jovens Advogados Portugueses (ANJAP) vai ser o palco de uma homenagem ao advogado Jorge Sampaio. A cerimónia decorre na próxima sexta-feira, 21 de Setembro, a partir das 20h, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.A iniciativa terá o Alto-Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Nesta gala Jorge Sampaio vai receber o Prémio Carreira e o Prémio Solidário será empregue à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Já o prémio Out off the Office será entregue à iniciativa de advogados-músicos Rock'n'Law.Segundo um comunicado da ANJAP, Jorge Sampaio aceitou o convite por " ter ficado sensibilizado por provir de jovens advogados desejando homenagear um sénior".