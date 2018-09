O PCP pediu esta sexta-feira a revogação da "lei Uber" com urgência no Parlamento, avançou fonte da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) à. No terceiro dia de protesto dos taxistas, o partido entregou uma proposta na Assembleia da República, com carácter de urgência, para revogar a lei das plataformas electrónicas de transporte de passageiros,

"Graças à luta do sector do táxi, um conjunto de protagonistas do processo de aprovação da Lei 45/2018 - do Presidente da República, que a promulgou, até um conjunto de deputados que a votaram - reconheceram nos últimos dias que o setor do táxi tinha razão e que a lei era injusta e desleal. Importa que haja coerência e que, antes que a lei entre em vigor no próximo dia 1 de Novembro, se proceda à sua revogação", pode ler-se na proposta dos comunistas, disponível na página da Internet da Assembleia da República.

Em Lisboa, Porto e Faro, os taxistas cumprem o terceiro dia de uma jornada de luta iniciada na manhã de quarta-feira para travar a lei que regulamenta as plataformas electrónicas de transporte a partir de veículos descaracterizados.