Detido homem nos Açores por "fortes indícios" da prática do crime de pronografia de menores

Lusa 13:46
O detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo menores, através da Internet, acredita a PJ.

Um homem de 25 anos foi detido na ilha Terceira, nos Açores, por "fortes indícios" da prática do crime de pornografia de menores agravado, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a investigação teve início em julho de 2025, na sequência de informações recebidas através de um mecanismo de cooperação internacional, indicando que "o detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo menores, através da Internet".

Ainda de acordo com a PJ, a detenção ocorreu no âmbito de uma busca domiciliária, realizada no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, tendo sido encontrado um equipamento informático "contendo diversas fotografias e vídeos, onde se visualizam menores de 14 anos de idade, em atividades pornográficas".

O detido vai ser presente a tribunal para que sejam definidas as medidas de coação, acrescenta a PJ na nota.

