O Presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, ligou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e elogiou a forma como os dois países têm combatido "com sucesso" a pandemia de coronavírus.





"Numa conversa muito cordial, os dois Chefes de Estado comentaram a forma como os dois países têm conseguido combater com sucesso a pandemia Covid-19 , bem como a necessidade de a União Europeia assumir as suas responsabilidades solidárias de ajuda à retoma da economia", lê-se no site da Presidência da República.

Homólogo irlandês debateu ainda a visita de estado que estava agendada para maio e que será remarcada "logo que haja condições para tal, passada esta fase difícil".