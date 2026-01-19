Presidenciais. Passos Coelho mantém silêncio para a segunda volta

Passos Coelho não fez qualquer declaração sobre as eleições presidenciais até domingo.

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai manter-se em silêncio na segunda volta das eleições presidenciais, que vão ser disputadas por António José Seguro e André Ventura a 8 de fevereiro.



"Não desejo fazer qualquer comentário ou declaração sobre as eleições presidenciais", escreveu o ex-líder do PSD e do Governo em resposta a uma pergunta escrita da agência Lusa.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD, ficou no quinto lugar, com 11,3% dos votos, atrás do almirante Henrique Gouveia e Melo (12,3%) e de João Cotrim Figueiredo (16,0%), apoiado pela Iniciativa Liberal.