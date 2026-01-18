Presidenciais: Marques Mendes apela a "grande participação" dos portugueses

Em declarações aos jornalistas depois de depositar o seu voto, disse estar "muito confiante" e "muito bem-disposto".

O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes apelou este domingo a uma "grande participação" dos eleitores nas eleições presidenciais e disse estar "muito confiante".

Marques Mendes lembra 'situação internacional difícil' e apela à participação dos portugueses

"Aquilo que eu desejo e o apelo que eu faria, era para uma grande participação nesta eleição. E, portanto, fazendo com que as pessoas vão votar e fazendo com que a abstenção possa baixar", afirmou.

O candidato apoiado por PSD e CDS-PP exerceu este domingo o seu direito de voto no agrupamento de escolas de São Bruno, em Caxias (concelho de Oeiras e distrito de Lisboa), pelas 11h10.

"Estou confiante no resultado da minha candidatura, estou confiante numa boa participação eleitoral, estou confiante que a abstenção baixe. Até por uma razão que há nestas eleições e que não havia tanto em anteriores eleições, que é a situação internacional", referiu Luís Marques Mendes.

"A situação internacional é muito difícil, como toda a gente sabe. Talvez nunca tenha sido tão delicada como hoje, e eu acho que isso é mais um bom motivo para levarem as pessoas a votarem em defesa do seu país", acrescentou.

Luís Marques Mendes disse igualmente que respeita a decisão dos portugueses, pois eles é que vão escolher o próximo Presidente da República.

"Eu tenho um grande sentimento de humildade democrática e um enorme sentimento de respeito pelos portugueses. Acho que os portugueses têm, de um modo geral, um grande sentido de bom senso e de equilíbrio a votar. E, portanto, respeito absoluto para o voto dos portugueses", realçou.

O candidato presidencial considerou também que a campanha foi esclarecedora "dentro do possível".

"Todos nós teremos certamente razões de queixa, mas isso agora não interessa", afirmou.

Marques Mendes referiu ainda que vai passar "o dia praticamente todo em casa, com a família", e a descansar, porque "a campanha foi muito violenta".

"Só voltarei a ligar a vida política lá para o fim da tarde", até ir para o hotel em Lisboa onde a candidatura vai acompanhar os resultados, pelas "seis, seis e meia da tarde".