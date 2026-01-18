Presidenciais: Jorge Pinto pede aos portugueses que votem "massivamente"

O candidato falava aos jornalistas à chegada à Junta de Freguesia de Cepelos, no concelho de Amarante.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O candidato presidencial Jorge Pinto manifestou este domingo "muita tranquilidade, felicidade e consciência tranquila" ao votar em Amarante, no distrito do Porto, e apelou aos portugueses para que votem "massivamente", lembrando os desafios internos e externos atuais.

A carregar o vídeo ... Jorge Pinto vota com 'tranquilidade' e 'sentimento de dever cumprido'

"Com tantos desafios internos e externos é importante que os portugueses votem, votem massivamente, votem em consciência. Da minha parte, muita tranquilidade, muita felicidade, sentimento de dever cumprido e de consciência tranquila por ter consguido ou ter tentado elevar o debate, marcar a agenda com debates que interessam aos portugueses", disse Jorge Pinto.

O candidato falava aos jornalistas à chegada à Junta de Freguesia de Cepelos, no concelho de Amarante, de onde é natural, cerca das 11:00 quando foi votar numa eleição, a mais concorrida de sempre em Presidenciais, na qual vão a votos 11 candidatos.

"Agora, com toda esta informação, que os portugueses votem livremente, é tudo o que eu posso esperar", disse Jorge Pinto que é apoiado pelo Livre.

A carregar o vídeo ... Jorge Pinto vota com 'tranquilidade' e 'sentimento de dever cumprido'