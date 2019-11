A depressão ‘Amelie’ deverá passar por Portugal já este fim de semana e até segunda-feira, dia 4.

A depressão estava centrada a sul da Islândia às 21h de dia 1 de novembro, e em deslocamento para leste-sueste, em direcção ao Golfo da Biscaia.

Segundo o comunicado emitido pelo Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Amelie deverá passar em Portugal continental e "não deverá ter impacto significativo no estado do tempo", prevendo-se a ocorrência de precipitação e intensificação do vento a partir do final deste sábado no litoral Norte e Centro e nas terras altas.

A acumulação de precipitação não deverá ser suficiente para atingir valores correspondentes ao aviso amarelo, no entanto, as rajadas de vento máximas nas terras altas poderão alcançar intensidades até 90 km/h. Este valor está no limiar mais baixo do aviso amarelo, mas pode vir a ser emitido esse aviso para as respetivas regiões.

As zonas marítimas de responsabilidade nacional serão afetadas com agitação marítima forte e consequente emissão de aviso Amarelo a norte do Cabo Raso para o dia 3 de novembro.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 20 graus. No Porto, as temperaturas oscilarão entre os 14 e os 18 graus.



O distrito mais frio este sábado, com temperaturas a variar entre os 9 e os 13 graus, é a Guarda.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Sagres e Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 23 (em Faro).



A Madeira vai registar céu nublado com nuvens altas e máximas a rondar os 26 graus Celsius para o Funchal e 25 para Porto Santo.



No arquipélago dos Açores, o céu encontra-se parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a oscilarem entre os 20 graus Celsius para Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo e os 26 para Ponta Delgada e as mínimas entre os 16 e os 21.