Apesar de já ser conhecido que a Póvoa de Varzim ia acabar com a praça de touros na cidade, pensava-se que esta ia ser reconvertida e não demolida completamente, informação que foi divulgada esta semana, escreve o Público.

A equipa projetista aconselhou a "demolição total da estrutura", explicou ao jornal o presidente da câmara, Aires Pereira. A forma da praça irá manter-se, mas em vez da praça de touros que já tem 70 anos, será construído um "espaço multiusos" com capacidade para receber três mil pessoas e um auditório coberto, no interior. Aqui poder-se-ão realizar "atividades desportivas, feiras ou espetáculos musicais", exemplificou o presidente da cidade do norte. No exterior ficarão os espaços comerciais. "Não existe na Póvoa uma sala de espetáculos suficientemente grande. Esta virá complementar a vocação turística e cultural da cidade", reflete.