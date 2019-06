Gino oferece todas as poupanças para recuperar telemóvel com vídeos da mãe

O menino, que atualmente mora com os avós num bairro em Córdoba, adianta que irá dar todas as poupanças para quem devolver o aparelho.



ATENCION CORDOBA!! Hable con Gino. Le regalaron un celu nuevo y pudo recuperar algunas fotos y vídeos que estaban en la nube pero aún no tiene su teléfono con todo el material de él. Por suerte está tranquilo. Sigamos buscando el celu de Gino. @andyferreyra pic.twitter.com/TzxAjXNXSH — SebasTempone (@SebasTempone) 13 de junho de 2019

Gino López, de 10 anos, perdeu o telemóvel e recorreu às redes sociais para o recuperar, prometendo oferecer todas as suas poupanças a quem devolver o aparelho. E por que não usar essas mesmas poupanças para comprar um novo telemóvel? A resposta é simples: é que no telemóvel que perdeu Gino guardava as fotografias e vídeos da mãe, que morreu de leucemia, em 2009, quando ele tinha apenas alguns meses de vida.Em vídeo, Gino López explica que, no último sábado, se esqueceu do telemóvel no banco de trás de um táxi. Apesar de a avó ter contactado as pessoas responsáveis pelo serviço, ninguém encontrou o telemóvel, revela o jornal ABC.