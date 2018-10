O português fez-se passar por Ana no Tinder. Seduziu pelo menos quatro homens que, de olhos vendados, pensavam estar com uma mulher.

Um madeirense de 34 anos está a ser julgado em Inglaterra por se fazer passar por uma mulher no Tinder. O português fez-se passar por Ana na rede social - e até seduziu pelo menos quatro homens que, de olhos vendados e sem lhe poder tocar, pensavam estar com uma mulher.



De acordo com o jornal Independent, as autoridades britânicos dizem que quatro dos queixosos tiveram mesmo relações sexuais. Em dois casos fez sexo oral, noutros dois fez sexo anal passivo. A polícia acredita, contudo, que possa haver mais vítimas que não revelaram por vergonha.



Em redes sociais, como no Tinder, Craglist e Lovoo, Xavier apresentava-se como mulher. Estabelecia os primeiros contactos via aplicação e depois, por chamada telefónica, fingia um voz feminina e enviava imagens explícitas. Dizia que era uma dona de casa. Recebia as alegadas vítimas no seu apartamento em Wandsworth, Londres.





Tal como aconteceu nos primeiros casos, em 2016, dizia que tinha de lhe colocar a venda nos olhos por ser "casada e não querer que o marido soubesse". Em Fevereiro desse ano, não foi bem sucedido numa dessas ocasiões: quando o contacto físico se iniciou, o homem removeu a venda, desconfiado.



"Fiquei furioso quando tirei a venda... Era um homem com barba. Dei-lhe uma ou duas bofetadas e disse 'porque não me disse a verdade'?", disse. O homem em questão terá recebido sexo oral do madeirense. "Senti-me violado, com o que ele me fez. Foi chocante", acrescentou.



No tribunal de Kingston Crown, Duarte Xavier alegou que todas as vítimas sabiam que ele era um homem e negou todas as acusações. Acabou por ser condenado pelos juízes, que o consideraram culpado de seis crimes sexuais. A sentença será divulgada no dia 9 de Novembro.



A procuradoria inglesa pediu a condenação em julgamento: "Espero que a condenação não apenas deixe claro o quão importante é o consentimento no sexo, mas também dê às vítimas alguma forma de conforto, além de enviar uma mensagem para outras vítimas de que elas não estão sozinhas."