O índice de transmissibilidade da covid-19 em território nacional voltou a subir e a atingir o valor de 1, limite do Governo. Incidência da pandemia voltou a descer e regista o seu valor mais baixo desde 9 de abril.

Covid-19. Portugal volta à zona amarela do gráfico do desconfinamento

Após uma semana na zona verde do gráfico de desconfinamento da covid-19, Portugal está de volta à zona amarela. O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em território nacional passou a ser novamente 1, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 69,3.



Em relação aos números anteriores, divulgados na segunda-feira, trata-se de uma subida face ao valor para o R(t) de 0,99 e uma descida da incidência, que era de 70,4 casos por 100.000 habitantes. Esta é a primeira vez que Portugal está abaixo dos 70 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias desde 9 de abril, mas o índice de transmissibilidade sobe há já uma semana.











No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta quarta-feira, os números relativos apenas a Portugal continental mantém também o 1, no que diz respeito ao R(t), e uma descida de 67,3 para 66,5 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.





Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Na apresentação do plano de desconfinamento, em 11 de março, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.