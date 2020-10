Portugal ultrapassou esta quinta-feira os 75 mil recuperados da Covid-19. Com mais 1.701 recuperados em 24 horas, o país atingiu os 75.702 recuperados.Também esta quinta-feira se ultrapassou uma barreira de novos infetados em 24 horas, com 4.224 novos casos em Portugal. No Norte, verificaram-se 2.474 casos, com Lisboa e Vale do Tejo de seguida, com 1.102 novos casos. Há 2.490 casos ativos no País.33 pessoas morreram nas últimas 24 horas, tratando-se do maior número de mortes desde 12 de abril. 12 pessoas morreram em Lisboa e Vale do Tejo e 16 no Norte. Este último valor é o maior número de mortes verificado nesta região desde a primeira vaga.De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal contabiliza um total de 132.616 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.428 óbitos.Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.834 pessoas, mais 40 do que na quarta-feira, das quais 269 (mais sete) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.Com Lusa