Covid-19. Portugal com 4.224 casos e 33 mortes em 24 horas

Foi mais um máximo registado: esta quinta-feira foram confirmados mais 4.224 casos de infeção por Covid-19. Os casos chegam agora aos 132.612.Dos novos casos, 2.474 são na região Norte e 1.102 em Lisboa e Vale do Tejo, onde se concentram o maior número de infeções.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de mortes em Portugal devido à pandemia subiu hoje para 2.428, com mais 33 óbitos registados nas últimas 24 horas.Há no País 75.702 recuperados da doença, um aumento de 1.701 desde o dia anterior.Das 1.834 pessoas internadas em Portugal (mais 40 que na véspera), 269 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais sete).

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.175.992 mortos em todo o mundo. Mais de 44.561.260 pessoas foram infetadas.