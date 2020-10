No dia em que Portugal registou novo recorde de casos de Covid-19, com 2.072 infetados nas últimas 24 horas, a ministra da Saúde deu conta que existem neste momento 396 surtos ativos do novo coronavírus no país.

Em conferência de imprensa, Marta Temido indicou que destes, 136 encontram-se na região Norte, 178 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo, 18 no Algarve e 50 no Centro do país.

A taxa de letalidade da pandemia é agora de 2,3%, tendo vindo a baixar com o aumento de casos da pandemia em Portugal.

A taxa de incidência na última semana, no entanto, é de 96,6 novos casos por cem mil habitantes e Marta Temido avisou que a situação se vai agravar nos próximos dias, de acordo com os modelos matemáticos.