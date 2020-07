Portugal tem 206 surtos ativos de Covid-19

A ministra da Saúde adiantou esta segunda-feira que 382 dos 454 doentes internados com Covid-19 em Portugal estão na área de Lisboa e Vale do Tejo. Trata-se de 84% de todos os utentes hospitalizados.

Na conferência de imprensa de atualização dos dados sobre o novo coronavírus, Marta Temido adiantou também que existem 206 surtos ativos em Portugal: 131 em Lisboa e Vale do Tejo, 41 no norte, 13 no Algarve, 11 no Centro e 10 no Alentejo.

O fator R, o indicador que mede a taxa de contágio da Covid-19, é agora de 0,97 em Portugal continental e está numa "trajetória de decrescimento ao longo do tempo", indicou a ministra, que ressalvou que são "números que consideramos bastante encorajadores".

A taxa de letalidade da doença é agora de 3,5%, ainda que seja de 16% para maiores de 70 anos.

Nas últimas 24 horas, as regiões do Algarve, Açores e Madeira não registaram qualquer novo caso de Covid-19.

Na conferência de imprensa, Marta Temido apontou que a incidência do novo coronavírus é a mais baixa nos concelhos que estão em estado de calamidade desde 1 de julho, apontando que "Sintra é a situação ainda algo distante daquilo que gostaríamos de conseguir".