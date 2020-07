Covid-19. Portugal não tinha tão poucos casos desde 11 de maio

O número de novos casos de Covid-19 registado esta segunda-feira foi anormalmente baixo. Tanto que é o número mais baixo de infetados num dia em mais de dois meses. É preciso recuar até 11 de maio, dia em que Portugal registou 98 novos casos, para encontrar um dia em que tenham sido confirmados menos casos que os 135 registados nas últimas 24 horas.

Curiosamente, desde 10 de maio que a região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada do país pela pandemia, regista mais de metade dos casos de Portugal, todos os dias. Nas últimas 24 horas foram confirmados 108 novos casos na zona que engloba a Área Metropolitana de Lisboa – cerca de 80% de todo o país.





Ainda assim, este é também o menor número de casos em Lisboa e Vale do Tejo num dia desde esse mesmo dia de 11 de maio. Na altura, a região confirmou 74 casos. No resto do país, é o dia em que foram registados menos casos de Covid-19 desde 14 de junho, quando foram confirmados 21 casos. Nas últimas 24 horas, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira registaram 27 casos.

Ao mesmo tempo, e com o aumento de mortes por Covid-19 registadas em Lisboa e Vale do Tejo nos últimos dias, o Norte deixou de registar a maioria das mortes causadas pelo novo coronavírus no país a 9 de julho. Nas últimas 24 horas foram registadas duas mortes e, das nove mortes registadas nos últimos dias, todas elas foram registadas em LVT.

Desde o último mês que tem sido habitual que Lisboa e Vale do Tejo registe a totalidade das mortes por Covid-19 do país. Tal nunca tinha acontecido desde o início de maio e até 14 de junho, mas já aconteceu 17 vezes no último mês.