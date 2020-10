Portugal pode ultrapassar os 3 mil casos de Covid-19 por dia

A ministra da Saúde indicou esta quarta-feira que Portugal pode ultrapassar os três mil casos de Covid-19 por dia, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

O número foi revelado durante a conferência de imprensa de atualização de dados da Covid-19 em Portugal, depois de dizer que a situação se iria "agravar nos próximos dias".

"Estimativas apontam para um crescimento que pode ultrapassar aos três mil casos, perto dos três mil casos, dentro de alguns dias se não tivermos a cautela necessária", disse Marta Temido, apelando ao cumprimento das regras sanitárias mas ressalvando que estas estimativas não conseguem prever a adoção de medidas preventivas ao novo coronavírus.

A ministra da Saúde disse não ter dados sobre os recursos de cada instituição hospitalar do país no combate à Covid-19, mas indicou que, na região de Lisboa e Vale do Tejo existem 6.330 camas para fazer frente à doença, com apenas 419 a estarem ocupadas.

No Norte, existem 5.489 camas de enfermaria disponíveis, mas apenas 294 stão ocupadas com doentes infetados pelo novo coronavírus.