Chegou a Portugal teste que deteta a covid-19 em 15 minutos

Um teste capaz de detetar a presença de covid-19 no organismo em 15 minutos foi lançado em Portugal pela Abbott. O dispositivo de teste rápido da Abbott chama-se "Panbio Covid-19 Ag" e foi autorizado para uso por profissionais de saúde.Os testes de antigénio que foram agora aprovados detetam uma proteína do vírus para determinar a presença deste num organismo.A grande vantagem destes testes é que permitem que os resultados possam ser entregues ao doente na mesma unidade de saúde onde foram realizados.A Abbott refere que os seus novos testes são "portáteis, fáceis de usar e fornecem resultados rápidos que podem ser usados em unidades onde não existem instrumentos laboratoriais ou estes não são os indicados", facilitando a deteção do vírus e permitindo uma ação mais rápida contra o mesmo."O teste rápido de antigénio permite testes frequentes à Covid-19 em grande escala, permitindo identificar rapidamente os indivíduos infetados e reduzir a propagação do vírus", segundo Tiago Cravo, da Abbott, em declarações citadas num comunicado.

Os resultados preliminares de um estudo clínico realizado pela Abbott com 241 amostras demonstraram que o teste Panbio Covid-19 Ag tem uma sensibilidade de 93,3% e uma especificidade de 99,4% em indivíduos com suspeita de exposição à COVID-19 ou com sintomas nos últimos sete dias.

O teste já foi aprovado para comercialização no Espaço Económico Europeu.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.878 pessoas dos 65.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.