Portugal não registava tão poucos infetados por Covid-19 desde 25 de maio

Os 192 casos de Covid-19 confirmados em Portugal esta segunda-feira são o registo mais baixo em duas semanas, depois do fim de maio e início de junho ter ficado marcado por um aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo. Coincidência ou não, a estatística corresponde também ao número mais baixo de casos confirmados na região onde está inserida a Área Metropolitana de Lisboa: foram 149, os novos casos na capital e arredores, também o número mais baixo desde 25 de maio.Confirmando os números deste domingo, a concentração de casos em Lisboa e Vale do Tejo abrandou: esta segunda-feira, os casos confirmados na região corresponderam a 77% de todos os novos infetados do país, a segunda percentagem mais baixa desde 21 de maio.Os 192 casos surgem também de cinco dias consecutivos com mais de 300 casos confirmados de Covid-19 no país. O crescimento de infetados foi de 0,6%, o mais baixo da última semana, e o número de mortes, 6, foi o segundo número mais baixo de vítimas mortais causadas pelo vírus desde meados de maio.

Esta segunda-feira foram também confirmados 161 novos recuperados, uma tendência de mais de uma centena de recuperados por dia que se tem mantido desde que foram introduzidos quase 10 mil recuperados à Covid-19.

O número de casos ativos, retirando recuperados e óbitos aos casos confirmados, é agora de 12.244, o mais alto desde que existiu este salto de recuperados. Mas a percentagem de casos ativos é agora a mais baixa de sempre em Portugal: apenas 35,1% dos infetados ainda tem a doença.





O número de internados baixou também este domingo, registando agora menos de 375 pacientes da Covid-19 em hospitais pela primeira vez desde 27 de março, altura em que Portugal tinha pouco mais de 4 mil casos. O número de internados em cuidados intensivos registou menos três paciente, sendo agora de 54 no total - o mais baixo desde 24 de março.