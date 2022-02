Portugal já passou o pico da pior vaga da pandemia

Portugal já ultrapassou o pico da atual vaga da pandemia de covid-19. Há já cinco dias que é verificada uma descida da média semanal de novos casos e, à SÁBADO, o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, avança que este pico já terá sido ultrapassado entre os dias 24 a 27 de janeiro, com os valores de casos desta semana a serem inferiores aos da semana passada - algo que não acontecia desde o início de dezembro.



O especialista avança que as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte do país já verificam uma descida do número de casos de covid-19 e que Centro, Algarve e Açores estão num planalto. A região da Madeira tinha já a situação estabilizada. Carlos Antunes indica ainda que o índice de transmissibilidade está atualmente nos 1,00, o limite de risco, depois de várias semanas acima de 1. O indicador tem um atraso de 4 a 5 dias, o que explica a redução do número de casos e significa que o R estará abaixo de 1 nos próximos dias.





Médias a 7 dias de Novos Casos e Óbitos desde dezembro