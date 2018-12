Empresa recebeu mais de 30.000 pedidos de países de todo o mundo para acessos a dados dos utilizadores. Cerca de 80% dos pedidos foram acedidos.

O Governo português apresentou 185 pedidos para aceder a dados dos utilizadores de aparelhos da marca tecnológica Apple. A empresa cedeu os dados pedidos em 137 desses casos, nos seis primeiros meses de 2018.



O número é revelado no Relatório de Transparência, divulgado esta segunda-feira, 24 de Dezembro, e citado pelo jornal Expresso.



"A Apple compromete-se com a vossa privacidade e a ser transparente relativamente aos pedidos para acesso a dados por parte dos governos. Este relatório disponibiliza a informação relativamente aos pedidos que recebemos", explica a Apple no relatório divulgado esta segunda-feira.



"Um grande número de para aceder através da identificação fiscal está predominantemente relacionada com os cartões de oferta do iTunes e com investigações a fraudes com cartão de crédito", nota o relatório.



O país com mais requisições feita à empresa é a Alemanha, com 15.000 pedidos, dos quais 11.634 foram aceites. Os germânicos apresentaram quase o dobro dos pedidos do segundo país com mais requisições: os EUA que apresentaram 8.030 pedidos (6.681 acedidos).



No total, nos primeiros seis meses de 2018, a Apple aprovou mais de 25 mil requisições de acesso à dados dos seus utilizadores, tendo recebido de todo o mundo 32.342 pedidos.