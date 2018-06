A União das Misericórdias Portuguesas assinou este sábado um protocolo com a Federação Portuguesa das Associações Taurinas – Prótoiro para dinamizar as cerca de 35 praças de touros que estão nas mãos das misericórdias. No total, existem em Portugal cerca de 70 recintos do género.

"Esta é uma etapa que há muito se justificava, até porque as misericórdias são proprietárias da maioria das praças de touros em Portugal", explica uma nota de imprensa, avançada pelo jornal Público. A mesma nota refere que a União das Misericórdias passa a integrar a direcção da Prótoiro, "consolidando desta forma a centenária ligação à tauromaquia" destas instituições.

Preparado para as reacções que a iniciativa pode suscitar, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, explica que os recintos em causa se situam em regiões onde este tipo de actividades tem forte implantação – o Ribatejo, a Beira Baixa e o Alentejo.

"Antes de o Estado social existir, o povo construiu estas praças para que as misericórdias pudessem exercer a sua missão social e humanitária com as receitas destes espectáculos. Eram a sua principal fonte de rendimento", disse. "Sei que este é um problema delicado, mas temos uma história e não podemos fazer de conta que ela não existe. Esta manifestação cultural faz sentido nalgumas regiões do país".

"Ter à mesma mesa o representante da maioria dos proprietários de praças de touros em Portugal, juntamente com todos os restantes stakeholdersda tauromaquia portuguesa", permitirá "pensar de modo mais abrangente e profundo o sector da cultura tauromáquica portuguesa, a estratégia de desenvolvimento do mesmo e o seu impacto social", defende o presidente da Prótoiro, Paulo Pessoa de Carvalho.