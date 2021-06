Restrições em Lisboa e outros 27 concelhos entram em vigor à meia-noite

Resolução do Conselho de Ministros determina estado de calamidade "em todo o território nacional continental" até 11 de julho. Proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa entra em vigor às 15h desta sexta-feira e dura até às 6h da próxima segunda-feira.

Já foram publicadas em Diário da República as restrições para os concelhos que recuaram no desconfinamento e cujas medidas entram em vigor à meia noite desta sexta-feira. O mesmo documento da Presidência do Conselho de Ministros refere que Portugal vai prolongar o estado de calamidade na próxima segunda-feira, dia 28 de junho, por mais 14 dias, até ao próximo dia 11 de julho.







de "risco muito elevado", com Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira a receberem a denominação de "risco elevado".





A mesma refere ainda que, de acordo com o contexto epidemiológico, foi prolongada a "limitação à deslocação ou circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa", ressalvando que, para além das exceções já existentes, "passa também a ser admitida a circulação mediante apresentação de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo" ou, em alternativa, a apresentação do novo "Certificado Digital COVID da União Europeia".





O documento refere também que é admitida a circulação apenas mediante o comprovativo de um teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) realizado 72 horas antes à sua apresentação ou de um teste rápido de antigénio (TRAg) realizado 48 horas anteriores à sua apresentação e com resultado negativo.



Estas restrições entram em vigor a partir das 15h desta sexta-feira e até às 6h de segunda-feira, altura em que Portugal já estará em nova situação de calamidade.







Esta quinta-feira, após a reunião de Conselho de Ministros, foi deliberado que três concelhos, Lisboa, Albufeira e Sesimbra, vão ficar uma fase atrás de outros 25 concelhos que também recuaram no desconfinamento e duas fases atrás do resto do país. Assim, e segundo a resolução do Conselho de Ministros agora publicada , Lisboa e os outros dois municípios foram considerados