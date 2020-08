Portugal com três mortes e 290 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Portugal registou três mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o total de infetados pelo novo coronavírus para 1.746. Todas as três mortes foram declaradas na região de Lisboa e Vale do Tejo

Em relação ao dia anterior, foram confirmados 290 novos casos do vírus. O país contabiliza agora um total de 52.351 infetados pela Covid-19. Destes, 208 foram confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo - 71,7% do total do país.

No boletim epidemiológico da DGS desta sexta-feira estão também registados 38.087 recuperados da doença, mais 247 que no relatório de situação do dia anterior.



Portugal tem também menos 13 internados que no dia anterior: são agora 366 o número total de doentes hospitalizados. Destes, 36 estão em unidades de cuidados intensivos - menos seis que no dia anterior.





A pandemia de covid-19 já provocou mais de 712 mil mortos e infetou mais de 19 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.