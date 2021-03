As mais lidas

Portugal com mais 564 casos de covid-19 e 19 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 564 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas. Foram registados também mais 19 mortes, num total de 16.669, desde o início da pandemia.







TIAGO PETINGA/LUSA

Segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal tem atualmente 40.788 casos ativos de covid-19. São menos 5.944 do que em relação a ontem. Ao mesmo tempo que os números de casos ativos diminuem, aumentam e muito os casos dados como recuperados: mais 6.489 nas últimas 24 horas. Num ano, recuperaram da doença, 756.259 portugueses.Nos internamentos, os números continuam a descer. Estão internados 980 doentes, dos quais 253 em cuidados intensivos. São menos 66 e 13, respetivamente, desde o último boletim, emitido na sexta-feira. Há cinco meses que os internamentos não estavam abaixo dos 1.000.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada com mais mortes (13) e mais casos (7.024) nas últimas 24 horas. Seguida do Norte que registou mais 3 óbitos e 5.277 casos.