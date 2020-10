Portugal com mais 3.299 casos de Covid-19 e 28 mortes

AnónimoHá 13 minutos

QUANDO ME DEITAM AREIA PARA OS OLHOS OU ME PRETENDEM ENGANAR, FICO “FULO”!

OUVI HÁ POUCO A SRA DIRECTORA GERAL DE SAÚDE DIZER QUE IAM COMEÇAR A UTILIZAR OS TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19. NÃO O FIZERAM ANTES PORQUE NÃO ESTAVAM AINDA DISPONÍVEIS NO "MERCADO". EU TAMBÉM OUVI HÁ CERCA DE UM MÊS O DR FRANCISCO GEORGE DA CRUZ VERMELHA DIZER QUE PODERIA POR Á DISPOSIÇÃO DO ESTADO E GRATUITAMENTE , MILHARES DE TESTES RÁPIDOS QUE ESTAVAM NA POSSE DA CRUZ VERMELHA E QUE TINHAM SIDO OFERECIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO MUNDIAL. SÓ NÃO ESTAVAM A SER JÁ UTILIZADOS PORQUE DEPENDIAM DA AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES DE SAÚDE.

NÃO BATE A BOTA COM A PERDIGOTA!

CONCLUSÃO: COMO ERAM GRÁTIS IAM ESTRAGAR O NEGÓCIO A ALGUÉM , PORTANTO, O MELHOR É FICAREM A AGUARDAR AUTORIZAÇÃO ATÉ A PANDEMIA PASSAR!