A pandemia de Covid-19 já provocou 1.843 mortes em Portugal, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais três óbitos.Os casos de infeção chegaram esta segunda-feira aos 60.507, com mais 249 casos confirmados desde o dia anterior.Desde o início da pandemia já recuperaram no País 43.016 pessoas da doença, verificando-se um aumento de 63 nas últimas 24 horas.Dos 381 doentes internados em Portugal (mais 27 que no domingo), 49 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais seis).A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 889 mil mortos e infetou mais de 27,1 milhões em todo o mundo desde dezembro.