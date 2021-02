Portugal com a taxa de transmissão mais baixa da Europa

Portugal tem o valor do Rt mais baixo da Europa, informou Baltazar Nunes, esta segunda-feira durante a reunião do Infarmed com os especialistas e os decisores políticos. Baltazar Nunes afirma mesmo que o índice de transmissão está abaixo de 1 em todas as regiões do país.







Ao Minuto Atualizado Há 7 minutos Há 8 minutos 22 de Fevereiro de 2021 às 16:48 Imunidade de grupo pode chegar em agosto Chegaram até ao momento cerca de um milhão de vacinas a Portugal e já foram aplicadas cerca de 700 mil vacinas. O plano prevê que sejam administradas 230 mil vacinas esta semana, informou o vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pelo plano de vacinação.



O militar referiu ainda que 4,5% da população nacional já recebeu pelo menos a primeira dose e que 2,7% já recebeu inclusive a segunda dose.



A redução do número de vacinas no primeiro trimestre é menor, mas vai continuar a extravasar para o segundo trimestre, informou ainda o responsável. "Mas as expectativas são melhores para o terceiro e quarto trimestre" e Portugal pode mesmo atingir a imunidade de grupo em agosto e não em setembro. Há 24 minutos 22 de Fevereiro de 2021 às 16:31 Portugueses estão a usar mais a máscara Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, refere na sua apresentação que os portugueses estão a usar mais a máscara, a sair menos de casa e a confraternizarem menos em grupo.



A professora referiu que há cada vez mais pessoas a dizer que usa "sempre" a máscara quando sai, depois de um decréscimo registado na "quinzena de festas".



Sobre a frequência com que saiu de casa sem ser para ir trabalhar, ao contrário de 11 dezembro em que 35% das pessoas dizia todos ou quase todos os dias, agora são apenas 16,4%, "menos de metade das pessoas".



A professora refere ainda que o nível de confiança nos serviços de saúde tem vindo a recuperar nas útlimas semanas, quer entre doentes covid e não-covid. Há 36 minutos 22 de Fevereiro de 2021 às 16:20 Olhar para o passado para preparar o futuro Henrique Barros defende que para começar a atuar de novo é necessário avaliar quais as medidas que tiveram efeitos mais positivos no controlo da pandemia no passado.



"Os novos casos e os internamentos, bem como as suas taxas de crescimento fornecem um quadro excecional para a tomada de decisão no futuro", referiu. Há 45 minutos 22 de Fevereiro de 2021 às 16:10 É necessário continuar a controlar depois de atuar O professor da Universidade do Porto refere que antes de decidir é necessário olhar ainda para certos parâmetros, como a incidência regional, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos e ainda a velocidade de infeção (RT, tempo de duplicação e taxa de crescimento).



Henrique Barros lembra ainda que a mobilidade é essencial para a disseminação do vírus e que por isso deve continuar a ser monitorizada e tida em conta na altura de tomar decisões. Há 53 minutos 22 de Fevereiro de 2021 às 16:03 O que é preciso para começar a desconfinar Henrique de Barros, professor da Universidade do Porto e especialista em Saúde Pública, defende que para atuar é necessário em primeiro lugar assegurar que:



- Há capacidade de controlo da transmissão do vírus;

- Capacidade de identificar, testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear todos os contactos;

- Capacidade de minimizar o risco de surtos em contexto vulneráveis;

- Garantir as medidas preventivas;

- Definir as medidas para lidar com o risco de importação de casos;

- Educar a comunidade para lidar com as novas regras. Há 1 hora 22 de Fevereiro de 2021 às 15:55 Diogo Barreto Excesso de mortalidade Baltazar Nunes endereçou ainda durante a reunião do Infarmed o excesso de mortalidade das primeiras semanas do ano. "Do que observamos, pode ser atribuída a dois factores", afirmou. Os principais factores que contribuíram para o excesso de mortalidade foram a covid-19 e as temperaturas extremas.



Foram regitados "8.718 óbitos atribuíveis à covid-19 e cerca de 2.273 por frio" no tempo entre a 53.ª semana de 2020 (a que começou a 28 de dezembro) e a sexta de 2021.



Isto quer dizer que o excesso de mortalidade pode ser explicado por dois factores. A covid-19 que representa 74% dos casos de excesso de mortalidade, 19% devido às temperaturas baixas e "7% das mortes em excesso não têm causa identificada ainda".



Baltazar Nunes informou ainda que Portugal é, atualmente, o país com a maior redução de mobilidade desde o início do ano. No entanto, a partir da terceira semana de fevereiro notou-se um aumento de movimentações entre a população nacional, quando comparada à primeira semana do ano. O pico de confinamento foi no início do mês de Fevereiro, disse ainda o especialista.



Houve ainda uma redução acentuada do número de contactos diários. Os mais velhos reduziram 41% dos contactos entre o fim de dezembro e o fim de janeiro. Já a faixa etária entre os 18 e os 49 anos reduziu o número de contactos diários em 35% e as pessoas com idades compreendidas entre os 59 e os 59 anos reduziram os contactos em 28%.



António Costa à espera que peritos definam indicadores para confinar António Costa pediu aos peritos que debatessem entre si e chegassem a consensos em relação a indicadores que ditem um novo confinamento. Reunião de hoje prepara renovação do estado de emergência.

"Portugal apresenta o valor do R mais baixo da Europa", informou o especialista do Instituto Ricardo Jorge, destacando que "se continuarmos com este valor de redução da transmissibilidade é possível continuarmos a descer a uma velocidade acentuada".Atualmente, o Rt é de 0,67, informou o especialista. Isto que dizer que maior parte dos infetados não infeta mais do que uma pessoa.Sobre a posição de Portugal comparativamente com os outros países da Europa no período entre 9 e 21 de Fevereiro, "Portugal estava com uma taxa de incidência acima dos 960 casos por cem mil habitantes e actualmente está no intervalo entre 240 e 480 casos por cem mil habitantes", disse ainda.Desde o início da epidemia de COVID-19, a estimativa do R(t) variou entre 0,81 e 2,34, valor a partir do qual começou a baixar desde o dia 12 de março - anúncio do fecho das escolas - e com quebras mais acentuadas a partir do dia 16 de março - data de fecho das escolas.