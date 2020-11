Portugal com 5.891 novos casos de Covid-19. Morreram 79 pessoas em 24 horas

O número de óbitos em Portugal devido à covid-19 aumentou esta quarta-feira para 3.632, com mais 79 mortes confirmadas nas últimas 24 horas.O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que os casos de infeção chegaram aos 236.015, tendo-se registado um aumento de 5.891 infeções desde o dia anterior.Os casos de recuperação alcançaram os 153.702, com mais 4.257 pessoas dadas como recuperadas em 24 horas.Dos 3.051 doentes internados no País (mais 23 desde ontem), 432 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais um).

A pandemia do novo coronavírus matou 1.339.130 pessoas no mundo e provocou 55.614.470 casos de infeção.