Norte ultrapassa por cinco vezes o limite de casos por 100 mil pessoas

A região Norte tem uma incidência da Covid-19 cinco vezes acima do limite definido pelo Governo para as restrições em concelhos e nenhuma das regiões do país está abaixo do nível de risco de contágios da pandemia.

Segundo dados transmitidos pela ministra da Saúde, Marta Temido, com base no mais recente relatório de modelação da situação epidemiológica do país do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, para as últimas duas semanas entre 2 e 15 de novembro, Portugal regista uma média de 726 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

A ministra alertou para a diferenciação geográfica que é preciso fazer no país, uma vez que o Norte, que tem 1.264 casos por 100 mil habitantes, tem uma incidência cinco vezes superior ao Algarve, com 265 casos por 100 mil habitantes.

O Centro e Lisboa e Vale do Tejo têm mais de metade dos casos por população do Norte, com 505 e 498 casos por 100 mil habitantes, com o Alentejo a registar 291 casos por 100 mil habitantes.

Os dados revelados pela ministra referentes à última semana indicam que o Norte tem, assim, uma incidência mais de cinco vezes superior ao limite de 240 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para as restrições a concelhos considerados de risco.

R(t) da Covid-19 está a estabilizar, mas continua abaixo de 1

Segundo o mesmo relatório do INSA, revelado pela ministra, na última semana o R(t) da Covid-19, o índice que revela o risco efetivo de transmissão da Covid-19, está a baixar em Portugal, e continua próximo de 1, o limite invisível para o qual cada infetado apenas consegue propagar a doença a uma pessoa.

Os dados para as datas entre 9 a 13 de novembro revelam que o R da Covid-19 em Portugal é de 1,11, com a região Norte a registar esse mesmo número na última semana.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem um R(t) de 1,08, enquanto o Centro tem o maior índice de transmissibilidade da doença em Portugal: 1,16.

Alentejo e Algarve têm os R(t) mais baixos em Portugal continental: 1,06 e 1,04, respetivamente.